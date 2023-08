Dimissioni Mancini, Jorginho: “Un onore ed un piacere, abbiamo condiviso tanto”

Continuano i saluti da parte dei componenti che hanno fatto parte della Nazionale di Roberto Mancini nei confronti del tecnico dimissionario. “Abbiamo condiviso tanto. È stato un onore ed un piacere. Grazie mille per tutto e in bocca al lupo per il futuro”. Con queste parole, sui social, il centrocampista della Nazionale e dell’Arsenal, Jorginho, ha voluto salutare il commissario tecnico con cui ha vinto l’Europeo.