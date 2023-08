Tennis, Djokovic: “Superata la sconfitta di Wimbledon. Pronto a dare il massimo a Cincinnati”

Novak Djokovic è tornato negli Stati Uniti due anni dopo, per giocare l’ATP Masters 1000 Cincinnati 2023. In conferenza stampa, inevitabile le osservazioni sulla finale persa a Wimbledon contro Alcaraz: “Non era la prima partita importante che perdo e non sarà l’ultima, quindi posso dire di averla superata in un giorno. Logicamente, sentivo che il mio corpo e la mia mente avevano bisogno di una pausa, quindi mi sono preso qualche giorni in vacanza con la mia famiglia e ho pensato a cosa avrei potuto fare di meglio per vincere la partita”.

Poi ha proseguito: “Ho sprecato delle buone occasioni, soprattutto nel secondo set, dove ho avuto la possibilità di aprire un varco in classifica che sarebbe stato importante. Anche nel quinto set ho avuto una palla break che non ho saputo sfruttare Onestamente, Carlos è stato il campione meritato“. E sulla motivazione che lo sprona a fare sempre meglio: “Devo recuperare il più in fretta possibile ed essere pronto a dare il massimo per le emozionanti sfide che mi aspettano. Se non fossi motivato, smetterei di giocare. La verità è che è ancora emozionante, dopo quasi 20 anni di tour”.