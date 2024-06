Dal mancato doppio a Shanghai alla semifinale di Halle: Sinner-Zhang vale la prima finale su erba

Jannik Sinner e Zhizhen Zhang non si sono mai incontrati in carriera: lo faranno per la prima volta ad Halle in occasione della semifinale. Eppure avrebbero dovuto condividere il campo da tennis, ma dalla stessa parte della rete, nel Masters 1000 di Shanghai dello scorso anno, dove erano iscritti in doppio. “Lo conosco abbastanza bene, quindi è bello che finalmente giochiamo il doppio insieme, peraltro in un posto molto speciale, soprattutto per lui. Sono molto felice di avere la possibilità di giocare con lui. Gli auguro tutto il meglio per il futuro” disse l’azzurro, che spese solo parole al miele per Zhang. Alla fine il doppio non si concretizzò perché Jannik vinse a sorpresa il titolo a Pechino e preferì evitare di spendere ulteriori energie. Finalmente però sull’erba tedesca i due giocatori avranno l’opportunità di incontrarsi per la prima volta e andranno a caccia di un risultato mai ottenuto prima: una finale sull’erba.

Per Jannik si tratta della seconda semifinale consecutiva dopo quella raggiunta lo scorso anno a Wimbledon, mentre Zhang è diventato il primo cinese della storia a raggiungere una semifinale sui prati. Entrambi hanno però avuto un cammino particolarmente complicato, dovendo vincere tutti e tre i match giocati in tre set. Sinner ha superato in rimonta Griekspoor per poi sconfiggere Marozsan e Struff. Bilancio dei tie-break? 1 vinto (quello decisivo nei quarti) e ben 3 persi. Zhang ha invece seguito sempre lo stesso copione: vincere il primo set, perdere il secondo, spuntarla al terzo, a volte anche con qualche difficoltà (come contro Eubanks, dove era sotto 2-5). Il successo più prestigioso è senz’altro quello al secondo turno contro Medvedev, il secondo in carriera contro un top 5.

Tra i due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Sinner, che al primo torneo da numero uno al mondo è riuscito a conquistare tre match per nulla scontati. Appuntamento alle ore 15.00 sulla Owl Arena. In palio un posto in finale contro uno specialista del verde come Hubert Hurkacz oppure il beniamino di casa e due volte finalista del torneo Alexander Zverev. Sinner vuole consolidare la prima posizione del ranking – in ghiaccio almeno fino ad agosto – e allungare sul secondo posto. Zhang invece è quasi certo di essere testa di serie a Wimbledon (soltanto Thompson potrebbe rovinargli la festa) e di ritoccare il best ranking e vuole continuare a scrivere la storia del tennis cinese.