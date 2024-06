Musetti ci ha preso gusto, seconda semifinale sull’erba. E Thompson si può battere

“E’ stato un anno molto difficile per me con tanti cambiamenti, tanti dubbi e non molti alti“. Da queste parole di Lorenzo Musetti emerge ciò che significa per l’azzurro la semifinale raggiunta al Queen’s, la seconda in stagione nonché la seconda consecutiva sull’erba dopo quella della scorsa settimana a Stoccarda. Il cammino del carrarino sui prati londinesi era partito nel peggiore dei modi, vale a dire con un sonoro 6-1 subito da De Minaur. E’ però arrivata una vittoria in rimonta, poi un successo contro Nakashima dopo una battaglia di due ore e mezza, quindi una vittoria in due comodi set ai danni del beniamino di casa Harris. E non è finita qui perché l’Atp 500 del Queen’s ha perso tanti dei suoi protagonisti e l’avversario di Musetti in semifinale sarà Jordan Thompson, tennista australiano numero 43 del mondo.

DATA, ORARIO E TV DI MUSETTI-THOMPSON

Nonostante il nome poco altisonante e un palmarés non particolarmente ricco, Thompson è un avversario da non sottovalutare per tanti motivi. Perché ha raggiunto due delle tre finali Atp in carriera su erba, perché quest’anno si è sbloccato vincendo il primo titolo a Los Cabos e perché in settimana ha sconfitto avversari del calibro di Holger Rune e Taylor Fritz. Secondo i bookmakers sarà proprio lui a scendere in campo con i favori del pronostico, complice la maggiore esperienza su questa superficie. L’unico precedente ha però visto prevalere Musetti, che quest’anno sul cemento di Adelaide si è imposto in due set.

Pur non essendo l’erba la superficie preferita di Musetti, in queste due settimane sembra essere rinato, ritrovando un tennis che aveva faticato ad esprimere nella prima metà di stagione. L’azzurro è già certo di guadagnare tre posizioni e risalire al numero 27, mentre in caso di vittoria tornerebbe tra i primi 25. In caso di successo, invece, Thompson ritoccherebbe addirittura il proprio best ranking, impreziosendo ulteriormente una stagione molto positiva e mandando un chiaro messaggio ai rivali in vista di Wimbledon. Appuntamento alle ore 14:00, in palio un posto in finale contro il vincente del derby americano tra Sebastian Korda e Tommy Paul.