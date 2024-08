Lorenzo Sonego vince l’ATP 250 di Winston-Salem 2024: montepremi e nuovo ranking

Lorenzo Sonego batte Alex Michelsen nella finale dell’Atp 250 di Winston-Salem 2024, torneo in scena sul cemento negli Stati Uniti, e conquista il titolo. Settimana perfetta nella Carolina del Nord per il tennista piemontese, che si è laureato campione senza perdere set ed ha chiuso in bellezza, rifilando un sonoro 6-0 6-3 in finale al beniamino di casa Alex Michelsen. Quarto titolo in carriera per Sonego, il quale torna a sollevare al cielo un titolo dopo ben 23 mesi.

Grazie a questo risultato Lorenzo guadagna 10 posizioni in classifica e sale al numero 48 del ranking Atp, facendo ritorno in top 50. L’azzurro si piazza proprio davanti a Michelsen per un solo punto (1116 vs 1115). Per quanto riguarda invece la Race, è sempre in doppia cifra il balzo in avanti di Sonego, che può festeggiare un +12 (numero 45). A livello economico e dunque di montepremi, infine, la vittoria nel torneo di Winston-Salem consente al tennista azzurro di incassare un assegno da 97.023 euro.

MONTEPREMI ATP WINSTON-SALEM 2024

PRIMO TURNO – € 3.770

SECONDO TURNO – € 6.198

OTTAVI DI FINALE – € 10.548

QUARTI DI FINALE – € 18.464

SEMIFINALE – € 31.972

FINALE – € 55.675

VINCITORE – € 97.023