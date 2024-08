Napoli-Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Napoli-Bologna, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2024/2025. Un solo imperativo per la squadra di Antonio Conte, vincere davanti al proprio pubblico per riscattare la pesantissima sconfitta per 3-0 all’esordio al Bentegodi contro il Verona. L’avversario, però, è ostico e alla ricerca a sua volta della prima vittoria in campionato, dopo che gli uomini di Vincenzo Italiano aveva pareggiato all’esordio contro l’Udinese. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di domenica 25 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.