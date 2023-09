Linette-Wang Xiyu in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2023

Magda Linette se la vedrà contro Wang Xiyu nella finale del WTA 250 di Guangzhou 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Entrambe hanno colto un bel successo in semifinale ai danni rispettivamente della kazaka Yulia Putintseva e della belga Grace Minnen, giustiziera della nostra Lucia Bronzetti ai quarti. La polacca, in virtù della maggiore esperienza e del ranking più alto, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La potente cinese, però, è sempre un’avversaria da prendere con le pinze su questo tipo di superficie.

Linette e Wang Xiyu scenderanno in campo domani (sabato 23 settembre). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Linette e Wang Xiyu garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.