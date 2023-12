La Coppa Davis azzurra torna a Bologna, Volandri: “Qui è nato tutto”

Quest’oggi il capitano della nazionale di tennis Filippo Volandri era in Regione Emilia-Romagna a Bologna insieme al presidente federale Angelo Binaghi e al trofeo conquistato a Malaga per ricevere un riconoscimento dal governatore Stefano Bonaccini. La memoria non può che tornare a quel girone sofferto a settembre, quando i futuri campioni si sono trovati ad un passo da una clamorosa eliminazione. La prossima partita di Sinner e compagni a Bologna sarà nel settembre prossimo nella fase finale del torneo, essendo gli azzurri già qualificati di diritto a seguito della vittoria nella manifestazione.

Volandri e Binaghi si sono espressi sulla città di Bologna e sulla vittoria della Coppa Davis. Il capitano ha dichiarato: “Siamo qui oggi perché è dov’è nato tutto. Questa Coppa è di tutti. Bologna é dove ci siamo formati e abbiamo attraversato e superato le difficoltà più grosse per arrivare a vincere poi la competizione”; mentre il presidente federale ha detto: “Godiamoci questa Coppa. L’abbiamo sognata per 47 lunghi anni. Qui ci siamo sentiti a casa sin dal primo momento”.

Anche il governatore Bonaccini si è espresso sul trionfo azzurro e rivendica la scelta fatta due anni fa di portare il girone di Davis all’Unipol Arena: “Per noi e’ stata una opportunità straordinaria. Stiamo investendo tanto sullo sport e questo ci sta dando grandi risultati. Speriamo il prossimo anno che i risultati possano continuare, ma questa vittoria e’ una cosa che rimarrà per tutta la vita“.