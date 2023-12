Ruben Neves chiude al Newcastle: “Non tornerò in Premier, qui in Arabia Saudita sto bene”

A seguito della squalifica per il caso scommesse che terrà Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, lontano dai campi per 10 mesi, il club inglese si è rivoltato sul mercato alla ricerca di un centrocampista per poter rimpiazzare il giocatore italiano ex Milan.

Ruben Neves, passato in estate dal Wolverhampton all’Al-Hilal per una cifra attorno ai 55 milioni di euro, é un profilo seguito e desiderato dal Newcastle che vorrebbe provare a riportarlo in Inghilterra a distanza di pochi mesi dal suo approdo in Arabia. Per il momento il centrocampista sembra aver chiuso la porta ad un potenziale trasferimento al Newcastle, dicendo di voler restare all’Al-Hilal.

In un intervista alla ‘BBC’ il portoghese ha dichiarato: “Qui in Arabia sono molto felice. Mi sto divertendo e la mia famiglia si trova bene. Le voci di un mio possibile trasferimento al Newcastle penso siano nate dalla stessa proprietà (il fondo PIF) per il semplice fatto che ho già giocato in Premier, ma non tornerò”.