Nick Kyrgios è pronto a tornare in campo dopo un anno e mezzo. L’australiano, a due settimane dall’inizio della stagione 2025 con l’Atp 25o di Brisbane, continua a pizzicare Jannik Sinner in attesa degli Australian Open a gennaio. “Il rispetto andrebbe a farsi benedire. Sento di avere molto di più, ho qualcosa. Voglio solo scendere in campo e voglio davvero giocare contro Sinner. Ci ho pensato e ripensato. Se giocassi contro di lui all’Australian Open, farei in modo che ogni singola persona tra il pubblico gli si scagli addosso. Trasformerei tutto in una rivolta assoluta e farei qualsiasi cosa per vincere“, dice il finalista di Wimbledon 2022 al podcast ‘Nothing Major’.

Le altre frecciatine di Kyrgios a Sinner

Sono diversi gli attacchi dell’australiano nei confronti del due volte campione Slam, che non ha mai risposto alle provocazioni del 29enne di Canberra. “È bello aver messo in banca tanti giorni consecutivi di allenamento. Il polso è ricostruito e torno in campo, senza fallire nessun test antidoping”, aveva scritto in un post su X qualche settimana fa. La polemica di Kyrgios ha preso piede anche sul suo profilo Instagram dove, due mesi fa, ha pubblicato una storia riguardo un possibile doppio con Sinner: “Io gioco solo con giocatori puliti”, il suo commento. Attacchi su tutti i fronti da parte dell’australiano, che aveva postato sempre su Instagram una storia con la sua ex ragazza Anna Kalinskaya, ora fidanzata con Sinner, con scritto “second serve”.

I numeri della carriera di Kyrgios

Tornando a parlare i tennis, ha vinto sette titoli del circuito maggiore, raggiungendo la posizione n.13 della classifica Atp nell’ottobre del 2016. In doppio ha vinto l’Australian Open 2022 insieme al connazionale Thanasi Kokkinakis (prima coppia nell’era Open ad aggiudicarsi lo Slam australiano con una wild card), raggiungendo il numero 11 del ranking nel novembre 2022. A gennaio torneranno nuovamente in coppia sempre nel torneo di casa. A inizio 2023 non gioca alcun torneo in preparazione per agli Australian Open e alla vigilia dello Slam di Melbourne si procura una lesione al menisco del ginocchio sinistro che richiede un intervento chirurgico. Torna in campo sull’erba dell’ATP 250 di Stoccarda e viene sconfitto in due set dal cinese Wu. Non gioca altri tornei prima di Wimbledon da cui però si ritirerà a poche ore dall’esordio a causa di un problema al legamento del polso. Non tornerà più in campo per il resto del 2023 e per tutto il 2024.