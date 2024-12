L’Austria continua a fare la voce grossa nella Coppa del Mondo 2024/2025 di slittino. Anche in Germania, a Oberhof, Jonas Müller e compagni hanno calato il poker, monopolizzando la prova e non lasciando scampo agli avversari. L’Italia si è dovuta invece di accontentare di un piazzamento in top 10 per quanto riguarda il singolo maschile.

Fischnaller conclude nono

Ottavo dopo la prima manche, Dominik Fischnaller ha perso una posizione nella seconda me è comunque riuscito a chiudere tra i primi 10. 0″991 il distacco dell’azzurro dalla vetta.

Indietro gli altri due azzurri

Per quanto riguarda gli altri italiani ai nastri di partenza, sono arrivati due piazzamenti in top 20. Quindicesimo posto per Leon Felderer, con un distacco di 1″554 dal vincitore. 18^ piazza invece per Alex Gufler, che paga 1″964 dal primo posto.

Poker austriaco

La vittoria è andata a Jonas Müller, che ha consolidato il vantaggio ottenuto nella manche inaugurale ed ha trionfato con il tempo complessivo di 1’25″321. Sul podio insieme a lui i connazionali Nico e David Gleirscher, staccati rispettivamente di 0″235 e 0″515. Quarto posto per un altro atleta della squadra biancorossa, Wolfgang Kindl (a 0″556), mentre ha completato la top 5 il beniamino di casa Felix Loch (+0″626).

STAFFETTA MISTA

L’Italia sale sul podio con il team composto da Verena Hofer, Ivan Nagler/Fabian Melleier, Dominik Fischnaller e Andrea Vötter/Marion Oberhofer che ha conquistato il terzo posto dietro Austria (3’12″865) e Germania, seconda a 0″416. L’Italia ha preceduto Lettonia (1″640) e Stati Uniti (1″963). Si tratta del primo podio stagionale per lo slittino azzurro nel massimo circuito

La prossima tappa di Coppa del Mondo è in programma a Sigulda, in Lettonia, tra il 4 ed il 5 gennaio 2025.

I risultati di ieri

Quarto posto nel doppio femminile per Andrea Voetter e Marion Oberhofer, vincitrici della classifica generale nelle ultime due stagioni. Dodicesimo posto e peggior risultato in questo inizio di stagione per l’altro equipaggio italiano, quello composto da Nadia Falkensteiner e Annalena Huber. Sesto posto nel doppio maschile per gli italiani Ivan Nagler e Fabian Malleier, che risalgono una posizione nella seconda manche ma peggiorano comunque rispetto al quarto posto ottenuto a Innsbruck. Decima piazza invece per l’altro equipaggio azzurro: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner recuperano a loro volta una posizione nella seconda manche e si confermano in top-10 dopo il nono posto della tappa austriaca. Infine, nel singolo femminile, seconda vittoria consecutiva di Madeleine Egle. Verena Hofer è la miglior italiana con il decimo posto, Sandra Robatscher è quindicesima mentre Nina Zoeggeler chiude diciannovesima.