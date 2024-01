Kooyong Classic 2024, Sinner apre il suo 2024 e domina Polmans: 6-4 6-0

Jannik Sinner apre il Kooyong Classic, torneo d’esibizione in programma sul cemento australiano, battendo 6-4 6-0 Marc Polmans nel suo primo match del 2024. Dominio come da pronostico per il numero 4 al mondo che manca quattro palle break tra il primo e il terzo game. Nel quinto gioco Sinner riesce a strappare il servizio all’australiano, ma commette qualche errore di troppo che offre a Polmans il controbreak immediato e persino due chance per il sorpasso. Qui però Jannik cambia ritmo, strappando il servizio al nono e andando a chiudere il set subito dopo. Non c’è storia nella seconda frazione che dura di fatto poco più di mezz’ora. Polmans si limita a portare ai vantaggi Sinner nel secondo game, ma per il resto è dominio assoluto fino al 6-0 finale. Per Sinner il livello si alzerà già domani. Il numero 4 al mondo tornerà in campo nel secondo match dall’una di notte italiana contro Casper Ruud. Al Kooyong partecipa anche Matteo Berrettini, invitato dell’ultim’ora e in campo stanotte.