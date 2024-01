Milan e Atalanta si affrontano in Coppa Italia dopo oltre vent’anni: fortino Meazza per Pioli

Dopo oltre vent’anni, Milan e Atalanta tornano a incrociarsi in Coppa Italia ed entrambe vogliono a tutti i costi avanzare in semifinale. La stagione di tutte e due è ancora un work in progress e fin qui il giudizio è sospeso: da una parte, i rossoneri hanno deluso in Champions, in campionato sono al momento fuori dalla lotta scudetto ma in ripresa nelle ultime settimane e ci sarà un’Europa League da giocare, mentre la Dea è andata molto bene proprio nella coppa europea, dove è già agli ottavi, mentre in campionato sta alternando grandi prestazioni e scivoloni evitabili, pagando un ritardo in classifica per l’obiettivo quarto posto. E poi, c’è la coppa nazionale, che è sempre un’importante ancora di salvataggio per regalarsi una soddisfazione importante. Al Meazza, allora, Milan contro Atalanta per credere ancora di arricchire la propria bacheca con un trofeo.

Pertanto, turnover sì, ma non troppo: morigeratezza nel toccare gli undici tipo da una parte e dall’altra, con Pioli che dovrebbe dare fiducia a Jovic in un gran momento, ma non toccare Leao e Pulisic perché sugli esterni c’è il solo Chukwueze ma non è ancora prontissimo. In difesa, contro una squadra smaliziata come quella nerazzurra, difficile vedere tanti giovani tutti assieme, potrebbe spuntarla Gabbia. Viceversa gli ospiti hanno alcune assenze davanti, Muriel che ha deciso lo scontro di campionato cerca spazio dal primo minuto e lo affiancherà uno tra l’ex di turno De Ketelaere e Scamacca che un paio di anni fa segnò un gol pazzesco contro i rossoneri con la maglia del Sassuolo.

I numeri sorridono prepotentemente al Milan: l’ultimo precedente risale addirittura al 2000/2001, si giocava su andata e ritorno ed erano proprio i quarti, vinse la Dea ma passò il Diavolo per il 5-4 aggregato. E in generale, l’Atalanta ha vinto due degli ultimi quattro precedenti nella coppa nazionale. Va detto, però, che sono comunque sette i successi rossoneri e due i pareggi nei restanti incontri. Peraltro, l’Atalanta non ha mai vinto nelle cinque sfide di Coppa Italia giocate sul campo del Milan, con quattro sconfitte e senza mai riuscire a tenere la porta inviolata. Focalizzandosi anche sul campionato, il Milan ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A contro l’Atalanta senza subire gol, dopo un lungo periodo nero con sette partite di fila interne contro gli orobici senza vincere. San Siro è un fortino per Pioli, visto che il Milan ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni, non si arriva almeno a cinque da oltre un anno e mezzo. E al contempo, problema trasferte per Gasperini, con un solo successo recente, in Europa League, e tre nelle ultime nove. Tornando alla Coppa Italia, invece, il Milan ha superato i quarti di finale di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque occasioni, nelle precedenti cinque invece quattro eliminazioni, mentre l’Atalanta è stata eliminati in sette delle ultime dieci partecipazioni ai quarti, comprese le due più recenti.