Qualificazioni Australian Open 2024: Cobolli, Gaio e Passaro al secondo turno

Diventano nove gli italiani al secondo turno delle qualificazioni maschili dell’Australian Open. Flavio Cobolli, Federico Gaio e Francesco Passaro si aggiungono infatti ai sei azzurri che avevano superato il primo scoglio ieri: Mattia Bellucci, Riccardo Bonadio, Luca Nardi, Stefano Napolitano, Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri. Niente da fare invece per Andrea Pellegrino, Marco Cecchinato, Alessandro Giannessi e Franco Agamenone.

Ottimi segnali in particolare da Francesco Passaro che ha battuto Pedro Martinez con il netto punteggio di 6-2 6-3. Per lui un match solido al servizio, con 8 ace e il 75% di punti con la prima. Passaro al secondo turno dovrà affrontare il britannico Oliver Crawford, numero 213, che ha superato Ilya Ivashk. Tutto facile anche per Flavio Cobolli che ha superato 6-2 6-2 il diciannovenne australiano Jeremy Jin, numero 770. Al prossimo turno il numero 102 ATP vivrà il quarto precedente (il primo sul cemento) con il libanese Benjamin Hassan, numero 150. Flavio è avanti 2-1 nel bilancio sul rosso: il tedesco ha vinto il primo, all’M15 di Antalya nel 2021, Cobolli si è poi imposto due volte su due nel 2023 a livello Challenger, a Szekesfehervar e in finale a Lisbona. Ritiro per il francese Laurent Lokoli che ha abbandonato il match contro Federico Gaio sul 4-6 6-4 3-2 in favore dell’italiano. L’azzurro, numero 199 del mondo, dovrà vedersela per la prima volta contro il 18enne Jakub Mensik, numero 144, che ha eliminato Brandon Nakashima.

L’attuale campione in carica delle Next Gen ATP Finals, Hamad Medjedovic ha battuto 6-1 6-1 Marco Cecchinato. Niente da fare anche per Alessandro Giannessi, eliminato con il punteggio di 6-3 6-4 dall’australiano John Millman. Dopo aver vinto il primo set al tie break, invece, Andrea Pellegrino perde 6-7(5) 6-2 6-1 contro l’ungherese Zsombor Piros. Infine, la giornata di qualificazioni per gli azzurri si è conclusa con la sconfitta in due set di Franco Agamenone, battuto 6-3 6-4 dal 19enne australiano Edward Winter, numero 753 ATP.