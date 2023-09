Kenin-Krejcikova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta San Diego 2023

Sofia Kenin se la vedrà contro Barbora Krejcikova nell’ultimo atto del WTA 500 di San Diego 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Entrambe hanno risolto in tre parziali i loro impegni di semifinale. L’americana, entrata in tabellone grazie ad una wild card, ha battuto la connazionale Emma Navarro. La ceca, invece, ha avuto la meglio in rimonta sull’altra giocatrice a stelle e strisce Danielle Collins. L’unico precedente è stato appannaggio di Krejcikova, che nel 2021 ha sconfitto agilmente Kenin nel secondo turno sulla terra degli Internazionali d’Italia. Partita molto significativa soprattutto per la statunitense, che non vince un appuntamento sul circuito maggiore addirittura dal 2020. Sarà lei, tuttavia, a partire leggermente sfavorita contro l’esperta avversaria, che quest’anno può vantare il titolo conquistato sul cemento outdoor del WTA 1000 di Dubai. Si tratta in ogni caso di una finale di altissimo livello tra due ex campionesse a livello Slam.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Kenin e Krejcikova scenderanno in campo nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre. Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Barnes Stadium con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 16.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà la finalissima tra Kenin e Krejcikova garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.