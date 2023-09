Zhu-Krueger stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Osaka 2023

Lin Zhu se la vedrà contro Ashlyn Krueger nell’ultimo atto del WTA 250 di Osaka 2023 (Giappone), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nipponica. Pronostico rispettato per la cinese, accreditata della testa di serie numero uno all’inizio della settimana. Tra lei ed il secondo titolo della carriera sul circuito maggiore c’è la diciannovenne a stelle e strisce, mai spintasi così avanti a certi livelli. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. A partire con i favori del pronostico sarà l’asiatica. Quest’ultima, infatti, se la gioca ormai da tanti anni con le migliori giocatrici del mondo. Nel 2023 Zhu si è già messa in luce grazie al titolo conquistato in quel di Hua Hin. Anche grazie a quel risultato quest’oggi si trova all’interno della top quaranta nel ranking mondiale.

Zhu e Krueger scenderanno in campo nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre. Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Centrale con inizio fissato non prima delle ore 04:00 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà la finalissima tra Zhu e Krueger al WTA di Osaka garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.