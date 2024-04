Kasatkina: “Omosessuali in Arabia? Mi hanno dato garanzie che starò bene”

Daria Kasatkina ha parlato alla Bbc ed è sembrata più serena riguardo alle Wta Finals a Riyadh. “Mi hanno dato garanzie che starò bene“, ha dichiarato la numero 11 del mondo, atleta dichiaratamente omosessuale e che l’anno scorso aveva manifestato non poche perplessità sulla sua eventuale presenza in un paese, l’Arabia Saudita, che considera l’omosessualità un reato. “Se mi qualifico, significa che sono tra le prime otto al mondo – ha aggiunto – e sarebbe una grande notizia per me. Vediamo che i sauditi ora sono molto appassionati di questo sport, vogliono svilupparlo. E finché si dà l’opportunità alle persone, ai bambini e alle donne di vedere davvero il nostro sport in modo che possano conoscerlo, giocarci, partecipare, penso che sia grandioso“. Il presidente delle federtennis saudita Arij Almutabagani ha inoltre spiegato: “Le persone possono comportarsi come vogliono: non c’è nulla che dica come puoi o non puoi comportarti. Devi solo capire che ogni paese ha le sue regole e tradizioni“.