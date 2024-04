Dumfries, la Procura Figc ha aperto un fascicolo per lo striscione su Theo Hernandez

La Procura Figc ha aperto un fascicolo relativo al comportamento di Denzel Dumfries. Il giocatore dell’Inter, durante i festeggiamenti per lo scudetto della seconda stella, aveva infatti mostrato uno striscione in cui era rappresentato un cane con il volto di Theo Hernandez, calciatore del Milan, portato al guinzaglio. L’olandese, che ha ricevuto il drappo da un tifoso durante la festa per le vie di Milano, rischia di aver violato l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva relativo a “lealtà, correttezza e probità”.

La Federazione ha acquisito le immagini dell’accaduto, tuttavia il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ci ha tenuto a chiarire che non si tratta di razzismo: “Credo sia semplicemente uno scarso buon gusto. Ora che i freni sembrano essere andati via non ci si rende conto di come un gesto del genere produca danno sulle giovani generazioni” ha dichiarato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio.