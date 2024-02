Jasmine Paolini vince il Wta 1000 di Dubai 2024: montepremi e nuovo ranking

Jasmine Paolini al termine di una settimana indimenticabile ha conquistato il Wta 1000 di Dubai, il torneo più importante della sua carriera. Secondo titolo in carriera, ma di gran lunga il più prestigioso per la 28enne allieva di Renzo Furlan, che in finale ha sconfitto con lo score di 4-6 7-5 7-5 la russa Anna Kalinskaya. 1000 punti che permettano alla tennista toscana di festeggiare il nuovo best ranking di n°14 WTA che fa sognare tanti appassionati del tennis italiano. E non solo, perché per la numero uno d’Italia arriva anche un cospicuo assegno di quasi 500.000€: 485,745 per la precisione.