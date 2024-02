Slalom maschile Palisades Tahoe 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire lo slalom maschile di Palisades Tahoe 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito di sci alpino. È tutto pronto sulla neve a stelle e strisce per la quartultima prova della stagione tra i pali stretti. L’Italia si affida soprattutto al quartetto formato da Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, che tenteranno di regalarsi un risultato di rilievo. Sono tantissimi gli sciatori in grado di potersi accaparrare un piazzamento sul podio: dall’austriaco Manuel Feller al tedesco Linus Strasser passando per gli svizzeri Daniel Yule e Loic Meillard. Temibili anche i norvegesi Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen, Timon Haugan e Atle Lie Mcgrath, oltre al transalpino Clement Noel, al greco AJ Ginnis e allo svedese Kristoffer Jacobsen.

Lo slalom maschile di Palisades Tahoe 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 25 febbraio). La prima manche scatterà alle ore 19.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 22.00. In entrambi i casi gli orari sono quelli italiani. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo ed ultimo appuntamento del weekend a stelle e strisce di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.