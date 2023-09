Jannik Sinner salta la Coppa Davis a Bologna: “Non ho abbastanza tempo per recuperare”

Era nell’aria, adesso è anche ufficiale: Jannik Sinner salta la Coppa Davis della settimana prossima. Un appuntamento importante per il tennis italiano visto che la Nazionale capitanata da Filippo Volandri giocherà a Bologna, davanti al proprio pubblico, per cercare di superare il girone e di strappare il pass per le Finals. “Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna – ha dichiarato lo stesso Sinner sui suoi canali social – E’ sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo”.

L’azzurro è stato sconfitto agli ottavi di finale degli Us Open, ultima prova dello slam del 2023, dal tedesco Alexander Zverev in cinque set al termine di una vera e propria battaglia esasperata anche dalle condizioni climatiche davvero estreme. Sinner dunque ha deciso di alzare bandiera bianca e al suo posto, con ogni probabilità, verrà convocato Matteo Arnaldi che a New York ha centrato il primo ottavo slam della sua carriera, arrendendosi solamente al numero uno del mondo Carlos Alcaraz.

“La rinuncia di Sinner alla Coppa Davis? Non ho parlato con Jannik, da quello che mi risulta avrebbe voluto partecipare”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, sulla decisione di Jannik Sinner di rinunciare alla partecipazione in Coppa Davis con l’Italia. “Ci dispiace perché mancherà, oltre a Berrettini infortunato, ma la squadra mi sembra comunque competitiva”, ha concluso Malagò.