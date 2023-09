Inzaghi: “Lukaku alla Roma può essere come Batistuta. Con Dybala Mourinho in zona scudetto”

Filippo Inzaghi ha parlato della Roma e dalla forza che può portare in campo e fuori uno come Romelu Lukaku. L’attaccante belga, secondo l’ex tecnico della Reggina, potrebbe dare quella sterzata decisiva a Mourinho per competere per grandi obiettivi.

Così Inzaghi al Messaggero: “Alla fine però mi rendo conto che è andato nella squadra migliore per lui. L’effetto di Lukaku alla Roma può essere lo stesso che ha avuto in quella città Batistuta, Ve lo ricordate? La spinta verso lo Scudetto la dettò proprio l’arrivo dell’argentino. Si accese la piazza e anche la squadra. Lukaku, in coppia con Dybala può portare Mourinho in zona Scudetto, poi non so se riusciranno a vincere. Il belga non poteva scegliere una piazza migliore se cercava stimoli e apprezzamenti“.