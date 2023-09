Grave lutto per Lobotka, è morto il padre. Il Napoli: “Ti abbracciamo commossi”

Lutto nel mondo del calcio. In queste ore è venuto a mancare il papà del centrocampista del Napoli e della nazionale slovacca, Stanislav Lobotka, come confermato dalla stessa società partenopea con un tweet di cordoglio: “Il Presidente De Laurentiis, i dirigenti, Garcia e lo staff tecnico, la squadra e tutto il Napoli abbracciano commossi Stanislav Lobotka per la scomparsa del caro papà”. Lobotka ha lasciato il ritiro della nazionale per unirsi alla sua famiglia.

