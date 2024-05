Jannik Sinner, Gazzetta: curerà infortunio all’anca al J Medical della Juventus

Jannik Sinner curerà il suo problema all’anca al J Medical, il centro medico della Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Il numero due del mondo ha annunciato che potrebbero non essere brevi i tempi di recupero dall’infortunio che lo terrà fuori agli Internazionali BNL d’Italia 2024. La sua presenza al Roland Garros, ad oggi, sembrerebbe in forte dubbio. La riabilitazione prevederà degli esercizi in acqua, per non sforzare troppo la zona interessata. Anche Matteo Berrettini in passato aveva fatto accertamenti al J Medical.