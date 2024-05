Inter, Pavard: “Siamo un grande gruppo, l’Italia può fare bene agli Europei”

Il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard, si è raccontato in una lunga intervista a Repubblica: “Siamo un grande gruppo e abbiamo meritato la seconda stella. Posso dire che al Bayern Monaco si festeggia di meno quando si vince. Ho scelto di venire qui all’Inter perché in Germania avevo vinto tutto e volevo una nuova avventura. Volevo conoscere e scoprire l’Italia e il calcio italiano. Qui Inzaghi mi fa giocare nel ruolo che preferisco, ovvero il centrale di difesa, ma posso fare anche il terzino. Non ho ancora segnato il mio primo gol all’Inter, ma mi piacerebbe farlo nel Derby o contro la Juventus. Lautaro è una grande persona e un capitano perfetto. Ha tutte le caratteristiche del vero leader. Spero rimanga con noi a lungo. Per quanto riguarda il futuro, dobbiamo confermare sicuramente la vittoria del campionato, ma sappiamo che in Italia è molto difficile farlo”.

Su Euro 2024: “Devo giocare bene nelle ultime partite di campionato per poter strappare una convocazione. Abbiamo una rosa molto forte e un allenatore molto forte. Sappiamo di essere tra i favoriti. L’Italia non va mai sottovalutata e potrà fare bene. Hanno un ottimo allenatore come Spalletti e anche grandi calciatori. Alcuni sono qui con me all’Inter. Il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo alla manifestazione“.