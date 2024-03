Jannik Sinner agli ottavi di finale a Miami: “Capita di non essere al meglio”

Jannik Sinner ha parlato dopo la vittoria in rimonta su Tallon Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024. L’azzurro ha centrato l’accesso agli ottavi di finale, al termine di una partita tra le più sofferte degli ultimi mesi per l’altoatesino. Molti i meriti dell’avversario, che a tratti ha giocato davvero un gran tennis, ma allo stesso tempo Sinner ha sofferto oltremodo ed è lui stesso a confermare alcune delle difficoltà incontrate oggi in campo.

“Capita di non essere al meglio, l’importante è avere chiaro in testa quello che vuoi fare – spiega il campione degli Australian Open 2024 – Dopo l’interruzione per pioggia ho cercato di essere più aggressivo, sono contento del risultato che è arrivato dopo una giornata difficile. Non è facile tirarsi fuori da una situazione del genere, ero in una posizione difficile.” Sinner dice la sua sul momento di svolta dell’incontro: “A inizio secondo set sono stato forte mentalmente, il primo set era stato molto equilibrato ma non era andata come volevo. Adesso dovrò provare ad alzare il livello ed essere sempre presente in campo.”