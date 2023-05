Internazionali BNL d’Italia 2023, racchetta d’oro a Edberg: “C’è vita dopo il tennis”

Durante la terza giornata degli Internazionali di Roma, si è svolta la consegna della Racchetta d’Oro – riconoscimento istituito da Federtennis nel 2006 – alla leggenda tennistica Stefan Edberg. Nel campo centrale del Foro Italico, Nicola Pietrangeli, ambasciatore del tennis italiano, e il vicepresidente della FITP Isidoro Alvasi hanno consegnato il premio ad un emozionato Edberg. Lo svedese, vincitore di sei slam e per due anni allenatore di Roger Federer, ha dichiarato: “Ho ricordi bellissimi di Roma e delle prime volte che ci venni, un’atmosfera senza pari”. Parlando di Federer, ha poi aggiunto: “Roger è davvero una persona speciale, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Essere al suo fianco per due anni è stata una magnifica avventura, me la sono goduta. E’ un peccato che si sia ritirato, ha dato tante gioie a tutti i fan del tennis in giro per il mondo“. Infine, riguardo alla sua vita fuori dal campo, ha detto: “Mi dedico alla mia famiglia, ho un mio business. C’è vita dopo il tennis“.