Canoa, bronzo per l’Italia nella Coppa del Mondo: Alfonsi si classifica terzo in Ungheria

Primo impulso della nostra Nazionale per quanto riguarda la Canoa. Infatti, nei Mondiali in Ungheria è arrivata la prima medaglia azzurra che porta la firma di Alfonsi. Nella seconda giornata di gare sul bacino ungherese Maty-ér Regatta Course di Szeged, in Ungheria, dove è in corso fino a domenica 14 maggio la prima prova di Coppa del Mondo, l’Italia sale sul terzo gradino del podio nel C1 200 con Mattia Alfonsi. Un bel risultato nella gara che ha visto poi l’atleta dell’Uzbekistan a trionfare, Artur Guliev, medaglia d’oro in 41.31, seguito dal portoghese Helder Silva, argento in 41.82.

Nella stessa gara delusione per Gabriele Casadei che dovrò accontentarsi della Finale B sabato mattina sempre nella acque dell’Ungheria. Inoltre per gli altri atleti italiani impegnati, Sara Vesentini e Nicola Ripamonti hanno chiuso la semifinale al primo posto in 1.42.75, mentre la coppia formata da Elena Ricchiero e Luca Boscolo Meneguolo ha terminato in terza posizione in 1:44.69. Rimane fuori finale per un secondo Samuele Burgo (Fiamme Gialle) nella specialità olimpica del K1 1000m. Il siracusano conduce tutta la gara nel gruppo di testa e nonostante un buon ritmo nel finale chiude in 3.40.82, tempo che non si rivela sufficiente per accedere come terzo “best time” alla lotta al podio. Per lui finale B in programma sabato 13 alle ore 10.44.