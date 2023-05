Internazionali BNL d’Italia 2023, Melania Delai: “Vengo da un periodo complicato, voglio divertirmi e godermi questa esperienza” (VIDEO)

di Pietro Corso 73

Non c’è miglior evento e miglior luogo per ripartire dopo un inizio di stagione complesso. Melania Delai ha inaugurato con una vittoria su Emma Ghirardato per 6-2 6-3 la serie di match femminili sul Campo Pietrangeli alle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023. “È stata una ‘classica’ prima partita – ha raccontato Delai –. Non è mai facile su questi campi e in questo contesto, ma sono contenta di essere riuscita a portarla a casa”. La ventenne veneta non ha iniziato al meglio il proprio 2023 e a confermarlo è lei stessa con un filo d’emozione: “L’ultimo periodo non è stato facile per me, ci sono stati molti cambiamenti. Adesso sto cercando serenità, voglio divertirmi su questi campi senza pensare troppo ad un obiettivo in particolare”. Delai attende ora Anastasiya Grymalska al secondo turno, vincitrice della partita contro Anna Floris per 6-7 6-4 6-1: “In questo contesto vogliamo tutti giocare al massimo e vincere, come è giusto che sia. Io per il momento spero di godermi questa bellissima esperienza”.