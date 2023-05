Juventus-Lecce, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 39

Massimiliano Allegri presenta Juventus-Lecce in conferenza stampa e precisa che “i bilanci si fanno a fine anno, abbiamo altri due obiettivi: uno dei primi quattro posti e l’Europa League. Come in tutte le annate, ci sono state cose positive e negative”. Tante indicazioni di formazione: Rabiot e Alex Sandro possono riposare, Di Maria e Bremer invece hanno recuperato e dovrebbero partire dal 1′. Di seguito, ecco il video integrale della conferenza del tecnico bianconero in vista del match contro i pugliesi.