Lazio-Lecce, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Lecce, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico partita delicatissima per entrambe: i biancocelesti vogliono difendere le prime quattro posizioni e dunque il piazzamento Champions, i giallorossi mantenere quantomeno inalterate le distanze in chiave salvezza. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 12 maggio.

Lazio-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Nando Orsi.