Internazionali d’Italia, il primo set di Errani e Paolini è già entrato nella leggenda: primo set da applausi per le due italiane dopo un avvio shock

Un avvio shock per Sara Errani e Jasmine Paolini nella finale doppio contro Mertens e Kudermetova agli Internazionali d’Italia. L’azzurra numero 5 al mondo, fresca vincitrice della finale singolare con tanto di impresa contro Coco Gauff, insieme alla compagna di nazionale è scesa in campo sul centrale per difendere il titolo conquistato un anno fa.

Difficoltà fin dal primo gare con Mertens e Kudermetova subito in vantaggio fino a tenere il servizio sia sul 2-0 che sul 4-0, con le due sul 40-40. Un vero e proprio inizio da incubo per le due azzurre, una finale in salita con molti errori. Poi, però, lo switch. Le azzurre tengono il servizio poi il break fino al 2-4. Ancora servizio e break e clamoroso 4-4.

La rimonta pazzesca è poi completata con una rimonta quasi leggendaria in grado di far impazzire di gioia il pubblico presente. Errani e Paolini vincono il quinto ed il sesto game conquistando il primo set sul punteggio di 6-4 dopo 44′ di gioco. Una prestazione davvero maiuscola.