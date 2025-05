Incubo Milan Futuro, che accompagna la prima squadra dei rossoneri in una stagione da dimenticare: al Mazza trionfa la Spal per 2-0.

Si è trasformato in un incubo il sogno del Milan Futuro, che retrocede in Serie D nonostante i due risultati su tre a disposizione contro la Spal nella gara di ritorno dei playout di Serie C. Un solo anno dopo la sua nascita, naufraga senza appello il progetto costato oltre 15 milioni di euro, che sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della nuova società, ma ha accompagnato la prima squadra in una annata più che deludente.

Il futuro di Oddo

Salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere al capolinea l’avventura di Massimo Oddo sulla panchina del Milan Futuro. Il tecnico abruzzese non è riuscito nell’impresa di rialzare la squadra, caduta senza appello al Mazza, che ha accompagnato la Spal in una vittoria per 2-0, griffata dalla doppietta di Molina, che ha consentito al club di Ferrara di ottenere la tanto agognata salvezza.

Il tabellino

SPAL-MILAN FUTURO 2-0

Marcatori: 22′, 38′ Molina (S)

LE FORMAZIONI

SPAL: Galeotti, Bruscagin, Nador, Fiordaliso, Calapai, Zammarini (85′ Arena), Awua, Mignanelli (71′ Ntenda), Molina (71′ Paghera), Karlsson (84′ Antenucci), Parigini (57′ D’Orazio). A disp.: Meneghetti, Zenti, Radrezza, Rao, Haoudi, Bassoli, Spini, Bidaoui, Nina. All. Francesco Baldini.

MILAN FUTURO: Nava; Minotti (67′ Victor), Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca (45′ st Sia), Sandri, Alesi, Bozzolan (67′ Omoregbe); Traoré (80′ Magrassi), Ianesi (75′ Turco). A disp.: Pittarella, Bianchi, Malaspina, Dutu, Magni, Paloschi, Vos. All. Massimo Oddo

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Ammoniti: 24′ Awua (S), 53′ Parigini (S), 74′ Karlsson (S), 78′ Calapai (S), 90′ Paghera (S)

Espulsi:

Recupero: 1T 4′, 2T 5′