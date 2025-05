Le due atlete italiane fanno sognare i tifosi a Roma, grande successo nella finale del doppio agli Internazionali.

In una domenica di maggio un po’ nuvolosa, il tennis italiano continua ad illuminare Roma. Nella giornata di ieri è arrivato il grande successo per Jasmine Paolini contro Coco Gauff, ma l’atleta azzurra non si è fermata qui. La 29enne originaria di Castelnuovo di Garfagnana vuole continuare a scalare le classifiche per rimanere nella storia del tennis italiano e non solo.

Nella mattinata è andata in scena anche la finale del doppio al Foro Italico di Roma e Paolini è scesa in campo con Sara Errani. Le ragazze hanno affrontato la coppia formata da Veronika Kudermentova ed Elise Mertens. La sfida non è stata semplice, ma le azzurre sono riuscite ad avere la meglio sia nel primo che nel secondo set.

Tennis, Paolini batte un altro record: non succedeva dal 2009

Tra Eurovision e Internazionali di Roma, in questa settimana “tutta l’Italia” continua a cantare e ad esultare per i trionfi azzurri. Se Lucio Corsi non ha trionfato in Svizzera, le tenniste italiane hanno alzato un altro trofeo che resterà negli annali di questo meraviglioso sport. Per Errani si tratta del 33esimo titolo in doppio della sua carriera, per Paolini si realizza un doppio sogno che non potrà mai dimenticare.

Con la doppia vittoria del singolo e del doppio agli Internazionali BNL d’Italia, Paolini entra nella storia: è la prima a vincere entrambi i titoli femminil nello stesso anno dal 1990, quando ci riuscì Monica Seles. Inoltre, Jasmine è diventata la seconda a fare doppietta in un WTA 1000. La prima fu Zvonareva ad Indian Wells nel 2009.

Internazionali BNL, Errani ringrazia Paolini: “È stata pazzesca”

La prima volta che Sara Errani ha affrontato un doppio al Foro Italico è stato nel 2005, con Giulia Gabba. L’emozione della 38enne vent’anni dopo è palpabile: “In entrambi i set eravamo sotto 4-0, però siamo rimaste lì. Il doppio è così, può girare in qualsiasi momento e noi siamo state brave. Jasmine ha fatto un torneo incredibile, la voglio ringraziare, è stata pazzesca. Grazie per lo sforzo, per l’intelligenza che ha avuto, per lo sforzo ed il coraggio. Mi impressiona sempre vederla giocare“.

Paolini, dal canto sua, ha ringraziato la sua compagna: “Cercavamo di restare positive, loro erano partite molto bene, tanto aggressive. Facevamo fatica ma alla fine loro sono calate e alla fine abbiamo portato a casa sia il primo che il secondo set. Ieri sono andata letto tardi e non ho dormito tantissimo, ma non potrei essere più contenta di queste due settimane. È un piacere giocare con Sara e averla nel mio box. Fa parte del mio team e ne sono felicissima“. Queste le parole delle due atlete, che adesso possono finalmente festeggiare.