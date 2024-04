Internazionali d’Italia di Roma: a Piazza del Popolo inaugurato un campo in terra rossa

La magia degli Internazionali BNL d’Italia arriva anche a Piazza del Popolo. Questa mattina è stato inaugurato il campo in terra rossa montato al centro di Roma dove, fino al 4 maggio, si terranno le prequalificazioni con due gare al giorno, una maschile e una femminile, con ingresso gratuito. In una cornice unica, altro appuntamento molto atteso è il Torneo Internazionale Under 16, che metterà in mostra molti talenti del futuro, con la finale che è in programma sul campo Pietrangeli del Foro Italico. I veri protagonisti in piazza del Popolo saranno centinaia di bambine e bambini grazie alle numerose attività promosse dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” e coordinate da Michelangelo Dell’Edera. Fino al 19 maggio sono state convocate tutte le scuole tennis del Lazio e sono previsti una serie di raduni giovanili, a partire dagli Under 10. Chiunque arrivi al campo può palleggiare con i maestri per un tempo limitato.

Non mancherà la ciliegina sulla torta del progetto realizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e Roma Capitale, su iniziativa dell’assessore allo Sport, Alessandro Onorato, con la collaborazione di Sport e Salute: l’esibizione di Sinner o Berrettini e, in base alle disponibilità, di altre giocatrici e giocatori presenti nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia. “Portare un pezzo di Internazionali nel cuore della città e il tennis a portata di tutti i romani è un’impresa che abbiamo tentato per anni, pur consapevoli delle difficoltà che avrebbe comportato solo immaginare di allestire un campo in terra rossa in un luogo come questo. Motivo per cui voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con la FITP e Sport e Salute a questa impresa: la Soprintendenza e il Comune di Roma. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione della cittadinanza un campo regolamentare dove porteremo alcuni grandi nomi impegnati al Foro e dove si svolgeranno match delle prequalificazioni e di un Torneo Internazionale Under 16. Il tennis nel cuore di Roma è un’altra fotografia del momento di grande popolarità che stiamo vivendo“, ha dichiarato il presidente della Federazione Angelo Binaghi.