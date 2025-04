Matteo e Jacopo Berrettini saranno protagonisti assieme ai prossimi Internazionali BNL d’Italia 2025. L’organizzazione del torneo ha infatti deciso di fornire una wild card per il torneo di doppio ai due fratelli, che saranno così al via nel tabellone principale. Per entrambi sarà una grande occasione davanti al pubblico di casa, che sicuramente sarà di supporto per i due beniamini di casa sulla terra rossa del Foro Italico.

I fratelli Berrettini in doppio

La storia in doppio dei due fratelli parte da lontano: la prima volta fianco a fianco fu nel 2015, al torneo ITF di Piombino, quando però la loro avventura si concluse al primo turno. La prima vittoria arrivò due anni dopo al Challenger di Cortina, ma è nel 2021 che hanno fatto il salto nel circuito maggiore, debuttando in un torneo ATP a Cagliari. In Sardegna i Berrettini arrivarono fino alla semifinale, fermati solo dalla coppia esperta formata da Simone Bolelli e Andreas Molteni. Poi sono arrivati altri due tornei insieme, a Firenze nel 2022 e ad Acapulco nel 2023, senza però riuscire a replicare tale risultato.

Tra pochi giorni Jacopo e Matteo saranno per la prima volta in campo insieme in un Masters 1000, e farlo a Roma sarà sicuramente una spinta maggiore per entrambi. Diversi per stile, fisico e caratteristiche, Jacopo e Matteo condividono però un legame profondo, che va oltre il campo da tennis. Matteo ha sempre riconosciuto l’importanza del fratello nella sua crescita, soprattutto considerando che Jacopo ha iniziato a giocare prima. Quest’ultimo ricambia, come i queste parole dello scorso anno: “Il modo in cui mi parla è prezioso. Sa prendermi nel modo giusto, ed è questa la cosa più bella del nostro rapporto“.

Gli altri azzurri in doppio a Roma

Non solo i fratelli Berrettini però, perché il tabellone di doppio vede una nutrita rappresentanza azzurra. I capofila saranno naturalmente Simone Bolelli e Andrea Vavassori, già vincitori quest’anno a Rotterdam e finalisti all’Australian Open, che partono nel torneo di casa come quarta coppia stagionale nella Race. La terza coppia azzurra al via è quella composta dai due Lorenzo, Musetti e Sonego, che hanno già giocato assieme a inizio stagione a Hong Kong. Proveranno a giocarsi le proprie carte anche Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che saranno però al via con due compagni non italiani: il romano scenderà in campo assieme a Sebastian Korda, mentre il partner del sanremese sarà Alexei Popyrin.