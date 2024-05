Internazionali d’Italia 2024, Djokovic colpito da una borraccia dopo la vittoria su Moutet (VIDEO)

Novak Djokovic è stato colpito in testa da una borraccia mentre firmava autografi dopo la vittoria per 6-3 6-1 su Corentin Moutet al Centrale degli Internazionali d’Italia. Il numero 1 al mondo si è accasciato ed è stato accompagnato in sala medica: come filtra, il serbo sta bene, ma lamenta un po’ di nausea. Secondo una prima ricostruzione, la bottiglia non sarebbe stata scagliata intenzionalmente. La borraccia infatti sarebbe scivolata via dallo zaino di un ragazzo che si era chinato per chiedere l’autografo. Djokovic non terrà la conferenza stampa originariamente prevista.

Così fa sapere successivamente la direzione degli Internazionali d’Italia: “Novak Djokovic all’uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori. È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione”.