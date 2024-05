Internazionali BNL d’Italia: Korda denuncia insulti a fidanzata Ivana, poi “Forza Juve” a telecamere

In una giornata davvero movimentata agli Internazionali BNL d’Italia 2024, c’è anche il caso legato a Sebastian Korda. Il tennista statunitense, infatti, ha denunciato pubblicamente di aver avvertito degli insulti contro la sua fidanzata Ivana Nedved, la figlia della bandiera della Juventus. A fine partita, dopo aver vinto contro Cobolli e dopo un battibecco con questi tifosi che erano alle sue spalle, con tanto di bacio ironico spedito al pubblico, sui social ha poi chiarito cosa era successo: “Un ringraziamento ai tifosi che erano dietro di me per aver parlato in modo inappropriato della mia fidanzata, della mia famiglia e del mio team per due ore e mezza. Grazie per la motivazione extra“.

KORDA DENUNCIA INSULTI A FIDANZATA, POI URLA “FORZA JUVE”

Prima, però, quando era in campo Korda ha dato spettacolo dirigendosi verso la telecamera, come da consuetudine fa il tennista uscito vincitore dallo scontro, e ha urlato “Forza Juve”, in risposta ai tifosi locali e in riferimento al padre della sua ragazza. Di seguito ecco il video.