Internazionali d’Italia 2024: Berrettini si allena ma non spinge. Nel pomeriggio la conferenza

Dal Foro Italico, Lorenzo Ercoli

Già a Roma da qualche giorno, l’atteso Matteo Berrettini è sbarcato al Foro Italico. L’azzurro, che non gioca da due stagioni gli Internazionali BNL d’Italia, dopo aver ricevuto la wild card è entrato direttamente in main draw con la propria classifica e ha liberato l’invito per Stefano Napolitano, fatalità suo avversario nel primo turno.

Berrettini si è allenato su Campo 7, situato tra Pietrangeli e Bar del Tennis, catalizzando l’attenzione dei tifosi italiani. In assenza del coach Francisco Roig, l’allenamento è stato coordinato dal tecnico FITP Umberto Rianna. In campo anche l’assistant coach Alessandro Bega e il fisioterapista Daniel Pohl. Nell’allenamento durato dalle 15 alle 16, Matteo ha palleggiato con Bega. L’intensità non è stata particolarmente alta, gli spostamenti sono stati limitati e le interruzioni frequenti . Al ventisettesimo minuto Berrettini ha osato di più alternando due colpi in corsa a due colpi dal centro, ma senza esagerare. Al termine dell’allenamento il finalista di Wimbledon 2021 si è concesso per degli autografi, mentre dal suo staff si è udito un “day by day”. Berrettini parlerà in conferenza stampa alle ore 16.30 e scioglierà eventuali dubbi.