Internazionali d’Italia 2023, Sinner: “Volée? La mia adesso è tra le prime 20 del tour”

“Shevchenko? È un ottimo giocatore. Lo avevo visto con Medvedev a Madrid e so che ha vinto a Phoenix contro Berrettini. Mi aspettavo la sua palla veloce e forse giocare la sera mi ha reso più semplice la partita”. Jannik Sinner stacca il biglietto per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. L’azzurro ha superato alexander Shevchenko con il punteggio di 6-3 6-7(4) 6-2 al termine di una sfida che lo ha visto cambiare passo nel set decisivo: “Nel terzo set mi sono preso un po’ più di spazio in risposta e ho alzato di più la palla, in generale ho cambiato modo di giocare. Nella prima parte di match ho provato a far saltare la palla ma non ci ero riuscito. Ho reagito bene”.

Dopo un esordio dove ha fatto mostra delle variazioni acquisite, Sinner ha fatto più fatica ad esprimere tutte le novità del nuovo pacchetto tennistico: “Quando in campo non hai grande sensazioni è difficile cambiare modo di giocare. Avrei dovuto giocare qualche rovescio lungolinea in più per aprire il campo. In generale però so di poter alzare il mio livello di tennis da un momento all’altro. Le volée? Sono migliorato moltissimo, ci sta che magari io ne sbagli ancora qualcuna in dei momenti di tensione. Non voglio fare una classifica, ma penso di essere tra i migliori 15 o 20”. Dopo aver messo a segno il match point, l’azzurro ci ha messo qualche istante in più per accorgersi della conclusione della sfida: “Pensavo fossimo sul 5-1, però meglio così. Stavo proponendo un buon tennis e sono contento della parte finale”.