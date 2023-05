Internazionali d’Italia 2023, Binaghi: “Giornata storta per Sinner, ko che serve per la sua crescita”

“Tutti sognavano la finale Sinner-Alcaraz. Purtroppo è una giornata storta, può capitare”. Così Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, parla dell’eliminazione di Jannik Sinner dagli Internazionali d’Italia a margine dell’evento “Vita da campioni”, svoltosi presso la Biblioteca della Casa delle Armi al Foro Italico alla presenza di due leggende dello sport come Sandro Cuomo e Stefano Pantano. “Credo sia la prima partita che Jannik sbaglia da 5 mesi a questa parte ma il tennis è lo sport del diavolo. E’ lui che dice che o si perde o si impara: vorrà dire che imparerà da questa sconfitta. Ci saranno altre tantissime occasioni, a cominciare da Roland Garros, Wimbledon e Us Open”, prosegue. Poi sugli Internazionali sottolinea come “i dati dicono che supereremo i 400 milioni di impatto economico su Roma, questo significa che versiamo allo Stato più di 80 milioni l’anno e che siamo un veicolo di promozione straordinario per la Capitale”, conclude Binaghi.