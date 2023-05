Inter-Milan, Marotta: “Nostri giocatori maturi e rispettosi. Negli spogliatoi con ritardo di 3 minuti”

“Il nostro allenatore è molto bravo, ha studiato benissimo la partita, sono certo che saprà creare gli atteggiamenti giusti. E’ la manifestazione più importante a livello mondiale, essere qua a fare semifinale in un contesto tutto italiano, derby nel derby, è qualcosa di magico e straordinario, è indimenticabile. La squadra è composta da tanti giocatori maturi, hanno giocato in grandi club e quindi io sono ottimista, è chiaro che c’è un avversario col dente avvelenato, dobbiamo essere rispettosi ma sicuri di noi stessi”. Lo ha detto l’amministratore delegato per la parte sportiva dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima dell’Euroderby parte seconda col Milan: “Per tutti noi, per il mondo Inter, per Zhang, è il coronamento di un quadriennio. Però è un sogno oggi, in questo momento serve l’approccio giusto essendo ottimisti ma rispettosi. Ci sono stati dei piccoli problemi di ordine pubblico col pullman, eravamo in anticipo sulla tabella di marcia e siamo arrivati negli spogliatoi con tre minuti di ritardo”.