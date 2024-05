Internazionali BNL d’Italia 2024, Cobolli al secondo turno: “Sono maturato, ma devo imparare a partire meglio”

Giornata speciale per Flavio Cobolli, che nella sua Roma ha conquistato la prima vittoria nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia. Il giovane romano ha infatti battuto il tedesco Marterer in due set con il punteggio di 6-4 6-2, accedendo così al secondo turno. Una vittoria arrivata sulla Grandstand Arena, una scelta che Cobolli commenta così: “Alla fine sono tutti campi da tennis, anche se credo che tutti abbiano il sogno di giocare sul Pietrangeli una volta nella vita. Magari ci sarà occasione nella prossima partita, comunque la Grandstand ha un bel campo che mi piace”.

In merito al match di oggi, l’azzurro conferma le difficoltà in avvio. Una costante su cui lavorare: “Oggi sono partito male, ma non per tensione o ansia. Sono più maturo adesso e più giocatore, oggi sono riuscito a crescere game dopo game e sono contento per questo. Sto cercando di lavorarci, è vero che parto sempre male e dobbiamo risolvere questa cosa. Magari lavoreremo anche sul riscaldamento in maniera differente, oggi sicuramente era una partita particolare ed ero molto contratto.”

Una vittoria che arriva davanti a tanti volti cari, c’è così tempo anche per qualche battuta: “Ho sfatato tre tabù, ho vinto sulla Grandstand e per la prima volta a Roma. Ma soprattutto ho vinto dopo un anno con mio fratello in panchina, venivo da 7-8 sconfitte al primo turno con lui – scherza Cobolli, che al prossimo turno sfiderà lo statunitense Korda – Dedica a mia madre? Non sono una persona molto affettuosa, ma oggi a fine partita sono andato ad abbracciarla. Devo molto a lei, se non tutto.”

E a chi chiede delle assenze di Sinner e Berrettini: “Non credo di dover sentire pressione per le loro assenze, sicuramente dispiace a tutti noi e per il torneo perchè mancano due grandi giocatori. Io sono contento di giocare e di stare bene.” Infine una battuta anche da tifoso giallorosso, a poche ore dalla semifinale di Europa League della Roma con il Bayer Leverkusen: “Se andrà bene la partita e avranno qualche ora libera verrà qualche giocatore alla prossima partita, non posso dire di più ma abbiamo preso contatti.”