Pagelle Brugge-Fiorentina 1-1: voti e tabellino Conference League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Brugge-Fiorentina, match valevole per il ritorno delle semifinali di Conference League 2023/2024. In Belgio partita importantissima per entrambe le squadre con la Fiorentina che comincia male: i ragazzi di Vincenzo Italiano, avanti nel punteggio dopo il 3-2 dell’andata, approcciano molli e subiscono la rete del vantaggio belga con Vanaken. La Fiorentina però reagisce alla grande e crea almeno tre palle gol nitidissime: Nico Gonzalez a tu per tu con il portiere gli tira addosso, Beltran sulla ribattuta manda a lato. Allora ci prova Kouamé ma il suo tiro si stampa sulla traversa e sbatte sulla riga di porta. Il Brugge ha la palla del 2-0, ma Dodò con un salvataggio miracoloso rimedia all’errore marchiano di Milenkovic.

Nella ripresa la squadra viola domina in lungo e in largo, ma continua a centrare legni: prima Biraghi su punizione e poi ancora Kouamè. La partita sembra stregata, ma Nzola subisce un brutto fallo ed è calcio di rigore: dagli undici metri Beltran non sbaglia e fa 1-1. Nel finale Terracciano compie un autentico miracolo e la Fiorentina è di nuovo in finale di Conference League. La Fiorentina è di nuovo in finale di Conference League.

LE PAGELLE E I VOTI

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet 6; Sabbe 6, Ordonez 6.5, Mechele 5, De Cuyper 6.5; Vanaken 7, Odoi 6 (41′ st Nusa sv), Vetlesen 5.5 (25′ st Zinckernagel 6); Skoras 5.5 (41′ st Nielsen sv), Thiago 6.5, Jutglà 6. In panchina: Bursik, Jackers, Balanta, Spileers, Homma, Seys, Talbi. Allenatore: Hayen 6

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 7.5, Dodò 7, Milenkovic 6, Martinez Quarta 5.5, Biraghi 5.5; Arthur 5 (26′ st Duncan 6), Mandragora 6; Gonzalez 6.5, Beltran 7.5 (45′ st Ranieri sv), Kouamé 6.5; Belotti 5.5 (25′ st Nzola 6.5). In panchina: Christensen, Lopez, Ikoné, Infantino, Faraoni, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barák. Allenatore: Italiano 6.5.

ARBITRO: Meler (TUR) 6.5

RETI: 20′ pt Vanaken, 40′ st Beltran (rig)

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso al 49’st Odoi (nel frattempo sostituito quindi in panchina) per somma di ammonizioni.

Ammoniti: Ordonez, Thiago, Vetlesen, Mechele, Milenkovic, Dodò, Nzola, Italiano, Odoi.

Angoli: 3-7.

Recupero: 1′ pt, 7′ st