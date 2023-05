Internazionali BNL d’Italia 2023, eliminazione shock per Sabalenka: al terzo turno ci va Kenin

È un’eliminazione shock quella di Aryna Sabalenka dagli Internazionali BNL d’Italia: la numero 2 del ranking WTA, numero 1 nella Race 2023 e campionessa agli Australian Open e nel recentissimo WTA 1000 di Madrid, esce dal torneo senza vincere nemmeno un incontro. Al terzo turno ci va Sofia Kenin, tennista che possiede delle qualità immense (ha vinto uno Slam su due finali giocate) ma che ha faticato tanto in queste ultime stagioni a ritrovare se stessa. E chissà che questo non possa essere avvenuto proprio quest’anno a Roma: 7-6 6-2 il punteggio finale in 1 ora e 37 minuti di gioco, con Kenin che ottiene il suo primo successo contro una Top 10 dai tempi degli Australian Open 2020, torneo che la statunitense poi vinse. Tra gli altri risultati di giornata, va segnalata la netta affermazione di Coco Gauff su Yulia Putintseva, e al contempo l’eliminazione di Jessica Pegula per mano di Taylor Townsend: insomma, la parte bassa del tabellone ha già perso le sue due teste di serie più importanti, la seconda e la terza.