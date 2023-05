Juventus-Siviglia, Calvo: “Sui giornali sentenze anticipate. Siamo concentrati sul finale di stagione”

Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita della semifinale d’andata di Europa League 2022/2023 che vede i bianconeri affrontare il Siviglia. Il dirigente è ovviamente stato interrogato sull’attesa per la sentenza della Corte Federale d’Appello e il possibile spostamento di sede dell’Inchiesta Prisma: “Siamo abituati a queste vigilie molto ricche di dinamiche extra-campo, ma siamo concentrati sulla partita di stasera. Pensiamo di avere ancora argomenti per ribadire la nostra posizione alla Corte Federale ma non ci pensiamo stasera.”

Sulla possibile esclusione dalle coppe europee nella prossima stagione, Calvo glissa: “Abbiamo letto tante sentenze anticipate, noi siamo secondi in campionato e in semifinale di Europa League. Conta questo adesso. Tempistiche? Tutto dipende dall’esito della sentenza del 22 maggio, sappiamo di avere ancora la possibilità del Collegio di Garanzia che però allungherebbe i tempi. Adesso dobbiamo attendere per capire le motivazioni e vedere il da farsi.”

Infine una battuta sulle voci che vorrebbero Giuntoli in arrivo nella dirigenza bianconera: “La nostra priorità è la programmazione di questo finale di stagione ma stiamo già pensando alla prossima stagione con Allegri, Cherubini e me. A questo penseremo fino alla fine della stagione.”