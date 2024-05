Internazionali BNL d’Italia 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 8 maggio con dodici italiani in campo

Inizia il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2024. Al via i primi turni con ben dodici italiani in campo. Aprirà la giornata sul centrale Luciano Darderi, che se la vedrà con Denis Shapovalov. Sempre sul Centrale, Bronzetti contro Kenin, Fognini contro Evans e Errani contro Ansimova. Sul Grand Stand, Cobolli-Marterer seconda partita dalle 11.00. A seguire Nuria Brancaccio con Siniakova, Cocciaretto con la qualificata Zarazua e il derby italiano tra le wild card Zeppieri e Gigante. Sul mitico Pietrangeli, il qualificato Passaro affronterà Rinderknech nel quarto match dalle 11.00. Subito dopo la wild card Pedone contro Sramkova. La wild card Di Sarra se la vedrà con la qualificata Gracheva. Ecco il programma completo della giornata di domani.

CENTER COURT

ore 11.00 Darderi vs (PR) Shapovalov

non prima delle 13.00 Osaka vs Burel

a seguire Kenin vs Bronzetti

non prima delle 19.00 Evans vs (WC) Fognini

non prima delle 20.30 (WC) Errani vs Ansimova

GRAND STAND ARENA

ore 11.00 Vekic vs Tsurenko

a seguire Cobolli vs (Q) Marterer

a seguire (WC) N.Brancaccio vs Siniakova

a seguire Cocciaretto vs (Q) Zarazua

a seguire (WC) Zeppieri vs (WC) Gigante

PIETRANGELI

ore 11.00 Mensik vs Hanfmann

a seguire Parry vs Blinkova

a seguire (Q) Monteiro vs Monfils

a seguire (Q) Passaro vs Rinderknech

a seguire (Q) Sramkova vs (WC) Pedone

CAMPO 1

ore 11.00 Nishioka vs Ofner

a seguire Schmiedlova vs (Q) Sasnovich

a seguire Martic vs Sherif

a seguire Podoroska vs Sorribes Tormo

a seguire (LL) Moutet vs Safiullin

CAMPO 2

ore 11.00 Borges vs Martinez

a seguire Shevchenko vs Maroznan

a seguire (Q) Schwartzman vs Vukic

a seguire Kecmanovic vs (Q) Nakashima

a seguire (WC) Di Sarra vs (Q) Gracheva

CAMPO 4

ore 11.00 Maria vs (Q) L.Fruhvirtova

a seguire Townsend vs (Q) B.Fruhvirtova

a seguire (Q) Masarova vs Begu

a seguire (Q) Volynets vs Y.Wang

CAMPO 12

ore 11.00 Zhang vs Galan

a seguire Kotov vs Michelsen

a seguire Zhu vs Linette

a seguire Eubanks vs (Q) Atmane

a seguire Saville vs (Q) Tauson

CAMPO 13

ore 11.00 Avanesyan vs Bucsa

a seguire Doleheide vs (Q) Pera

a seguire (Q) Carle vs (Q) Siegemund

a seguire Potapova vs X.Wang