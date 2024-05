Internazionali BNL d’Italia 2024: con Eataly al Fan Village c’è anche il menù dedicato a Sinner

Il forfait per infortunio di Jannik Sinner dagli Internazionali d’Italia 2024 non ha frenato l’entusiasmo dei tifosi, che hanno preso d’assalto la rassegna in corso in questi giorni al Foro Italico. Il numero 2 al mondo è ancora in dubbio per il Roland Garros, ma nel frattempo i suoi tifosi e gli appassionati di tennis possono comunque gustare il menù a lui dedicato sulle tavole dell’impianto di Roma.

Tra le portate proposte da Eataly presso il Fan Village, domina infatti l’arancione e il richiamo del tennis. Il dolce “Orange Smash” è una sfera di bavarese – a forma di pallina da tennis – alla vaniglia tahiti con cuore al limone di Sorrento, fragole e menta su crumble croccante, e sta deliziando in questi giorni i palati dei presenti. Molto apprezzato anche l’entrée “Match Point“, un hummus di carote e ceci con gallette al mais. Tra le pizze spicca la Drop Shot con mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto alle erbe, hummus di ceci e carote e rucola. Piatti principali, ma anche spuntini e colazioni. Va a ruba anche il “Carota Break“, un delizioso muffin alle carote. Il momento dell’aperitivo invece prevede un “Orange Match Point“, cocktail a base di succo di arancia, carota e mela bio e bitter. Un modo originale per omaggiare Sinner e allietare il palato degli appassionati presenti al Foro con i prodotti del made in Italy.