Internazionali BNL d’Italia 2023: Paolini cede alla distanza e viene eliminata, avanza Rybakina

Niente da fare per Jasmine Paolini, che viene estromessa nel secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023 dalla ben più quotata rivale Elena Rybakina. La kazaka, numero 6 al mondo, vince di misura al tie-break il primo set e poi domina il secondo, avanzando così al secondo turno del torneo di Roma, mentre l’avventura al Foro Italico della tennista toscana termina anzitempo, dopo la vittoria con la cinese Wang arriva il ko contro un’avversaria di alto livello.

Nel primo set inizio disastroso per l’azzurra, che subisce due break di fila e finisce sotto 0-3 pesante per la kazaka che però non gestisce al meglio la situazione e subisce la rimonta da parte della toscana, che trova due controbreak di fila e così facendo si riporta on serve. Senza più palle break da qui in avanti si approda al tie-break come ovvia conclusione e purtroppo, tra capovolgimenti di fronte inaspettati, è 7-4 per Rybakina, che invece domina poi il secondo set: due break ancora subiti dall’azzurra nelle fasi iniziali, poi un controbreak che poteva far ben sperare, ma ancora il servizio perso dalla Paolini che costa il 6-1 servito agevolmente dalla Rybakina, che chiude i giochi in un’ora e trentacinque minuti e se la vedrà con la russa Kalinskaya al terzo turno.