Lazio-Lecce 2-2, Milinkovic-Savic: “Proveremo a vincere le ultime tre partite”

“Oggi c abbiamo provato, volevamo riuscirci per forza. Peccato che il mio gol sia stato quello del pareggio, avrei voluto fosse del 3-2. Ci teniamo il punto, non si molla, mancano tre partite alla fine: restiamo a testa alta e lottiamo fino alla fine”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic dopo il pareggio con il Lecce. “Abbiamo preso due gol stupidi, il secondo da un nostro errore. Dobbiamo miglioare la concentrazione – ha detto il serbo ai microfoni di Sky Sport – e provare a portare a casa sempre i tre punti. Critiche? Ero un po’ giù, è normale quando non do quello che la gente si aspetta da me. Il messaggio della curva Nord mi darà una mano in più, ci provo io e tutta la squadra a vincere le ultime tre. Non me lo aspettavo, dopo otto anni che sono qui so che i tifosi sono sempre con me e lo ricorderò per tutta la vita”, ha concluso.